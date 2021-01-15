Выступая на совместном заседании палат Парламента, Касым-Жомарт Токаев поставил задачи перед новым составом Мажилиса, передает zakon.kz.

Социальное благополучие

Он сказал, что главная задача - улучшать жизнь граждан.

Мы для этой задачи зовем самых активных. Развитое государство, во-первых, это здоровые граждане. Для этого мы должны создать все условия. До 2025 года мы должны создать инфраструктурную и развитую среду для наших жителей. Для других сфер мы также будем проводить необходимые работы, - отметил глава государства.

Он сказал, что также предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. При этом нужно усилить адресность помощи. Разрабатываемый Социальный кодекс даст ответ на развитие этой важной социальной сферы.

Судебная система

Необходимо довести реформу судебной системы. Несмотря на проводимую работу главы Верховного суда, еще есть над чем работать. Судебная сфера не должна быть закрытой корпорацией, - сказал Президент.

Инвестиции в молодежь

Президент сказал, что несмотря на значительный прогресс, по многим показателям Казахстан еще отстает по некоторым из них.

Мир движется в сторону экономики знаний. Это реальность. Нынешние дети и молодежь будут определять рынок страны к 2050 году. Именно от их конкурентоспособности будет определяться благосостояние страны. Инвестиции в молодых людей многократно окупятся и дадут плоды для нашего государства, - сказал Токаев.

Он предложил ввести индекс развития молодежи.

Далее он поставил задачу: сократить разрыв между регионами.

Нужно для этого разработать социальный проект, - отметил Президент.

Система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов.

Здоровье и спорт

Здоровый образ жизни граждан - базовые условия формирования нации. Для этого нужно уделять спорту , о чем я уже говорил в Послании.Правительство пересмотрело финансирование детского спорта. Эта задача должна быть на контроле депутатов Парламента.

Поддержка бизнеса

Предстоит провести ревизию налоговой политики. Нужно сфокусировать внимание на поддержку МСБ. Нужно разработать поддержку предпринимательства. Я уже дал поручение перейти на регулирования с чистого лица. Указ мной подписан в конце 2020 года. В правительстве готовится важный законопроект который будет внесен в июне 2021 года. Касым-Жомарт Токаев

Также, для бизнеса, который участвует в волонтерстве, нужно предусмотреть дополнительные послабления.

Пенсионная система

Ответственная пенсионная система, по словам Президента, должна быть справедливой, отвечать интересам людей.

Мы запустили очень важную, можно сказать, уникальную реформу – возможность частичного изъятия использования пенсионных активов. Кроме того, необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты. Правительство и Нацбанк разрабатывают Концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Очевидно, что ее практическая реализация требует качественного законодательного обеспечения. В целом, ожидаем от новых членов парламента активной работы по совершенству соцполитики, - сказал Президент.

Защита детей и граждан

Президент предложил принять закон об омбудсменах.

У нас есть институт омбудсменов, однако он не может показать весь свой потенциал. Для этого нужно принять соответствующий закон. Основные проблемы для защиты прав граждан наблюдаются в регионах. для этого нужно усилить эту работу на местах, - сказал он.

Далее он сказал о том, что нужно решить широкий круг вопросов по защите прав ребенка.

Для обеспечения безопасности детей, предотвращения суицидов и буллинга среди детей следует усилить государственный контроль и предусмотреть эффективные механизмы. Президент

Итоговое обращение к депутатам

Президент Казахстана отметил, что все актуальные вопросы в обществе должны обсуждаться, прежде всего, в Парламенте. Представители общественности и эксперты должны принять самое активное участие в подготовке законопроектов.

Перед парламентом стоят две важные задачи. Это принятие качественных законов и превращение в центр для поиска решений насущных проблем. В целом, необходимо комплексно совершенствовать законодательную систему страны. Депутаты всегда должны понимать, что общество "дышит". Парламент - это среда кипящей работы, которая работает в интересах страны. Всегда нужно помнить, что наш народ ждет от нас положительных перемен. Касым-Жомарт Токаев