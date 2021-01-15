Касым-Жомарт Токаев предложил уменьшить порог для прохождения партий в Парламент, передает zakon.kz.
Об этом Президент сказал на совместном заседании палат Парламента.
Нам необходимо снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. Пришло время принять такое решение, так как указанная норма стимулирует законодательно зарегистрированные партии участвовать в предстоящих выборах.
Некоторым партиям не хватило голосов, чтобы пройти в Мажилис и маслихаты. В каждом из них есть образованные, квалифицированные граждане, в совершенстве владеющие определенной сферой. Они своевременно и уместно поднимают многие актуальные вопросы, которые должны быть озвучены с высокой трибуны Парламента. Если бы представители таких партий прошли в Парламент, разогрели бы там дискуссию, были бы эффективны для общей работы, - сказал он.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в избирательных бюллетенях должна быть отметка "против всех".
На самом деле, понятие альтернативных взглядов и голосования против всего должно быть нормальным и для нас. Поэтому бюллетени всех уровней должны иметь отметку "против всех".
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