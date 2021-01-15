Дать возможность голосовать против всех предложил Президент

На совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о прошедших выборов депутатов. При этом он внес одно предложение, передает zakon.kz.

Президент отметил, что в избирательных бюллетенях должна быть отметка "против всех".

На самом деле понятие альтернативных взглядов и голосования против всего должно быть нормальным и для нас. Поэтому бюллетени всех уровней должны иметь отметку "против всех", - сказал он.

Также Токаев предложил снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%.

Пришло время принять такое решение, так как указанная норма стимулирует законодательно зарегистрированные партии участвовать в предстоящих выборах, - сказал он.