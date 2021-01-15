Новые депутаты Мажилиса принесли присягу

15 января 2021, 11:20
Фото: 24.kz

Новоизбранные депутаты Мажилиса Парламента VII созыва принесли присягу, передает корреспондент zakon.kz.

Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам. Добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, - озвучили депутаты на первом пленарном заседании.

Из 107 депутатов, вошедших в Мажилис, 70% - новые.

10 января в Казахстане прошли выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.

По итогам голосования в Мажилис прошли три партии - Nur Otan, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" и "Народная партия Казахстана". Также в состав депутатов Мажилиса вошли девять человек от Ассамблеи народа Казахстана.

Тамила Языкова, Нур-Султан


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?