Раскрыт секрет долголетия

Старейший из ныне живущих австралийцев раскрыл секрет долголетия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Декстер Крюгер, проживающий в доме престарелых в городе Рома, штат Квинсленд, отметил 111-й день рождения 13 января. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, долгожитель не смог позвать много гостей, однако это не сильно его расстроило.

Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет, - приводит его слова LADBible.

Австралиец часто поет или что-то насвистывает, а также каждый день ест дюжину креветок.

Мне кажется, они очень полезные. А во время вечерней трапезы я часто открываю баночку сардин к супу, - сказал долгожитель.

Он утверждает, что за его долгую жизнь хорошего было куда больше, чем плохого, хотя он застал обе мировые войны, Великую депрессию и многочисленные засухи. Австралиец уверен, что человечество справится с пандемией COVID-19.

В моей сфере деятельности, а я работал с крупным рогатым скотом, мы решили много серьезных проблем с помощью вакцин. И здесь будет так же, - заявил Крюгер.

Долгожитель считает, что возраст - не повод отказываться от поставленных перед собой целей. Он всю жизнь проработал фермером, а в 86 лет, после смерти жены, начал писать книги. За это время из-под пера Крюгера вышло больше 300 рассказов. Австралиец выпустил 12 книг, последняя из них вышла на его 109-й день рождения. Также он сочиняет стихи.