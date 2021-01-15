Алматинскую область закрывают - в акимате прокомментировали рассылку

В акимате Алматинской области прокомментировали появившуюся информацию о закрытии региона из-за усиления карантина, передает zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, в последние дни в мессенджере WhatsАpp распространяют аудио-сообщение о том, что в связи с усилением карантинных мер, Алматинская область будет полностью закрыта, строго ограничат въезд и движение транспорта.

Данная информация не соответствует требованиям действующих постановлений, принятых главными государственными санитарными врачами Алматинской области и, соответственно, городов-районов, - сообщили в акимате.

Эта аудиозапись устарела и касается мероприятий, которые проводились при первой волне коронавируса, в числе нескольких ограничений, принятых в марте-апреле 2020 года.

В акимате призывают не распространять ложную информацию.