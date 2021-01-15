Как стать популярным в TikTok

Можно ли самостоятельно продвинуть свое видео в популярные, или нужно обязательно устроиться в TikTok-дома к продюсерам. С чего вообще лучше начать? Корреспондент zakon.kz попытался найти ответы на эти вопросы.

Сегодня в TikTok ежедневно заходят 560 млн пользователей по всему миру. Платформа локализована на 75 языков и представлена в 150 странах. Приложение глобально стало самым скачиваемым в 2020-м году, а компания ворвалась в рейтинг самых дорогих брендов мира.

Прежде всего TikTok любят за то, что это 100% развлечений. Заходишь, веселишься и веселишь других.

TikTok так быстро стал популярным, что заставил задуматься всех о том, что игнорировать этот видео-сервис уже нельзя. Более того, появились целые так называемые TikTok-дома, где царит творческая атмосфера и зарождаются новые идеи для коротких, но интересных, ярких видеороликов. А можно ли стать популярным без помощи продюсеров и "домов"? Эксперты убеждены, что да!

Нужны только смартфон, приложение и вы. Не требуется дополнительный свет, какие-то дорогие штативы или камеры, достаточно поставить телефон на окно с книжками или коробки на уровне вашего лица, чтобы снять себя. Важна регулярность контента. Публикуйте от 1 до 3 видео в день, и ваша аудитория, просмотры будут расти, вы будете понимать, что аудитория смотрит в вашем аккаунте, - сказала украинский специалист по TikTok Элина Кондрашова на онлайн-встрече в MediaHub .

Новичкам специалист рекомендует сделать первые видео в разных жанрах. Например, первое – танцевальный челлендж, второе – комедийный ролик, третье – что-то из повседневной жизни и так далее. При таком подходе какое-то видео "выстрелит", то есть, наберет бОльшее количество просмотров по сравнению с другими, и вы поймете, что наиболее интересно в вашем исполнении. И начать сразу придерживаться только этого одного направления, чтобы алгоритмы приложения лучше понимали ваш аккаунт и более целенаправленно, точнее рекомендовали видео с вашего аккаунта другим пользователям.

Основные показатели успеха роликов в TikTok - досматриваемость видео и его репосты. Алгоритмы TikTok дают большие возможности новым аккаунтам для продвижения. Время, в которое лучше всего выкладывать ролики - когда люди не работают и не спят, - пояснила эксперт.

TikTok стал домом для самого креативного контента в социальных сетях благодаря большому спектру различных форматов и инструментов. В TikTok можно найти различные типы контента. За 15 минут можно посмотреть комедийные скетчи, танцы, липсинки под фрагменты из фильмов, ролики с самоиронией, милых животных и многое другое.

Помимо технических возможностей и разнообразия контента основным фактором успеха TikTok являются комьюнити и дух платформы, который можно описать всего тремя словами: просто будьте креативными. Чтобы сделать действительно эффективный ролик, нужно следить за тем, что наиболее популярно в TikTok: какие ролики набирают большое количество лайков, комментариев и репостов, какая музыка в тренде. Важно помнить, что тренды живут пару недель, - заключила Элина Кондрашова.

Альберт Ахметов