"Все мы испугались". Казахстанец в Индонезии рассказал о землетрясении

Разрушительное цунами угрожает Индонезии, оно может прийти вслед за серией землетрясений, унесшей жизни десятков людей, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

По информации сейсмологов, опасность повторных подземных толчков сохраняется, поэтому власти приняли решение экстренно эвакуировать жителей из опасной зоны.

Первое землетрясение произошло в Индонезии накануне днем. Его магнитуда составила 5,9 по шкале Рихтера. После этого в полночь произошло второее, более мощное – 6,2 балла. Эпицентр находился на острове Сулавеси недалеко от города Мамуджу. В результате разрушены 60 домов, два отеля, офис губернатора и больница. По меньшей мере 35 человек погибли, еще свыше 600 пострадали.

Я от имени индонезийского правительства и всего народа Индонезии выразил наши соболезнования семьям погибшим. Я призываю людей сохранять спокойствие и следовать указаниям официальных лиц на местах. президент Индонезии Джоко Видодо

Индонезия расположена в самом сейсмически активном районе планеты, на стыке трех литосферных плит. Местные жители привыкли к частым землетрясением. Этого не скажешь казахстанцах, которые учатся и живут в этой стране.

Это произошло ночью, и все мы реально испугались. Много людей выбежало на улицы. Такое тут часто происходит, поэтому люди были готовы к этому. Но когда это происходит ночью, это очень страшное землетрясение. Такие землетрясения часто происходят в Индонезии, и много людей на самом деле испугалось в этот момент, - сказал казахстанец Александр Африканов.

Африканов говорит, что местные власти делают все, чтобы никто больше не пострадал. Принято решение эвакуировать около 3000 человек в округ Маджене. Вместе с тем сейсмологи продолжают фиксировать подземные толчки.

Мы зафиксировали 26 афтершоков и считаем, что по-прежнему существует опасность повторных толчков, подобных тем, что произошли в полночь, - сказал глава агентства метрологии и геофизики Индонезии Двикорита Карнавати.

Специалисты боятся появления подводных оползней, которые могут спровоцировать появление цунами. Если их опасения сбудутся, то количество жертв увеличится.

Соболезнования президенту Индонезии выразил Касым-Жомарт Токаев. Он направил телеграмму от имени всего народа. Глава государства пожелал пострадавшим в стихийном бедствии скорейшего выздоровления и возвращения в свои дома.