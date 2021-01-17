NASA признало свое поражение в "битве" с Марсом

Уже почти два года NASA пытается пробурить дыру в поверхности Красной планеты с помощью исследовательской станции InSight, сообщает zakon.kz со ссылкой на gadgetpark.

На этом пути астрономов и инженеров ждало множество сложностей и испытаний. В итоге космическое агентство приняло решение остановиться и прекратить мучения марсианского "крота".

Согласно первоначальным планам, встроенный в InSight бур должен был забить в поверхность Марса 40-сантиметровый стержень на глубину 5 метров. Это позволило бы измерить тепло, исходящее изнутри планеты. Первые попытки пробурить отверстие стартовали в феврале 2019 года. Бур, прозванный "кротом", постоянно останавливался, застревая в неблагоприятной для рытья почве.

В какой-то момент для бурения приспособили роботизированную руку с ковшом на конце, благодаря которой бур все-таки погрузился в грунт. Последняя попытка состоялась 9

января 2021 года, когда исследователи использовали устройство с целью зачерпнуть почву на верхней части зонда, а затем утрамбовать ее, усилив захват. После того как последующие 500 ударов не принесли никакого эффекта, было решено прекратить попытки проникнуть вглубь планеты.

Мы дали InSight все, что у нас есть, но Марс и наш героический "Крот" не могут быть вместе. К счастью, мы получили опыт, который принесет пользу будущим миссиям представители NASA.

InSight продолжит выполнять свою работу по исследованию планеты. Миссию продлили до декабря 2022 года, что позволит датчикам погоды, сейсмометру и другим устройствам попытаться изучить, что собой представляет ядро ​​Марса.