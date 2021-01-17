Когда переболевшие COVID-19 могут вводить вакцину, рассказали ученые

17 января 2021, 11:26
Фото: zakon.kz.

Ученые рассказали, когда переболевшие COVID-19 могут вводить вакцину, сообщает zakon.kz.

Ориентировочный срок между заболеванием с последующим выздоровлением и вакцинацией должен составлять примерно два-три месяца, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

В случае, если человек переболел коронавирусом в легкой форме, то прививаться можно сразу, при условии, что вируса в организме больше нет.

Человек должен быть полностью выздоровевший, причем выздоровевший лабораторно, то есть как по норме положено – двух- или трехкратный анализ ПЦР у него должен быть отрицательный. Потом он должен просто восстановиться физически. Александр Гинцбург


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