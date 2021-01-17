Мейрамбек Бесбаев попал в реанимацию из-за коронавируса

17 января 2021, 13:39
Фото: вконтакте

Известный казахстанский певец, заслуженный деятель Казахстана, участник группы "МузАРТ" Мейрамбек Бесбаев был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Nege.

Бесбаев госпитализирован в реанимацию одной из больниц Алматы днем 16 января. ПЦР-тест показал, что он заразился коронавирусом, - рассказал источник издания.

Было отмечено, что сейчас состояние артиста оценивается как стабильное.

На данный момент певец получает необходимое лечение.


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