Мейрамбек Бесбаев попал в реанимацию из-за коронавируса

Известный казахстанский певец, заслуженный деятель Казахстана, участник группы "МузАРТ" Мейрамбек Бесбаев был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Nege.
Бесбаев госпитализирован в реанимацию одной из больниц Алматы днем 16 января. ПЦР-тест показал, что он заразился коронавирусом, - рассказал источник издания.
Было отмечено, что сейчас состояние артиста оценивается как стабильное.
На данный момент певец получает необходимое лечение.
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