Два школьника лепят гигантского снеговика в Павлодарской области

Гигантского снеговика лепят сельские школьники из Павлодарской области, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", снежная статуя уже успела стать достопримечательностью в Луганске. Лепят снеговика два брата. Вместе они со всех дворов ведрами таскали снег, замораживали его, а позже придавали форму.

Снеговика мы строили вдвоем. Вес у него где-то больше десяти тонн. Высота тоже больше семи метров. Строили его мы при помощи веревки. И были неудачные случаи, когда мы строили его. школьник Максим Хайруллин

По словам его брата Сергея, снеговика они начали лепить в начале декабря.

Построили где-то за полтора месяца. По вечерам по чуть-чуть, по чуть-чуть построили. Блогер из YouTube организовывает каждый год конкурс "100к за снеговика. Самый большой снеговик". Победитель получает 100 тысяч рублей. школьник Сергей Хайруллин

Два года назад Хайруллины уже лепили четырехметрового снеговика. В этом году они побили свой рекорд.

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