Российский сухогруз затонул у побережья Турции. Есть погибшие

Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции, заявил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В районе Инкуму нашей провинции затонуло сухогрузное судно с российским флагом. Мы начинам спасательную операцию по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках, - приводит его слова агентство Anadolu.

По словам губернатора, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.

Три члена экипажа российского сухогруза спасены. губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер

Позднее стало известно, что число спасенных членов экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, возросло до 5.

Два члена экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, погибли.

В российском посольстве в Анкаре заявили, что занимаются выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа.