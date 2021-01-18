Потерял техпаспорт на автомобиль. Что делать? 

Вопросы по восстановлению документов, как правило, являются одними из самых часто задаваемых у граждан. Практически каждый из нас сталкивался с утерей, кражей или порчей важных документов и нуждался в четких инструкциях о том, как их восстановить, сообщает zakon.kz.
И все таки, как восстановить техпаспорт на автомобиль, официально называемый свидетельством о регистрации транспортного средства (СРТС), а также о других случаях, когда его требуется заменить.
Как следует из названия, СРТС – это документ, выдаваемый при регистрации транспортного средства (ТС), т.е. при его покупке или переоформлении на себя. Согласно законодательству, СРТС подтверждает допуск ТС к участию в дорожном движении.
При утере СРТС необходимо обратиться в Специализированный отдел НАО "Государственной корпорации "Правительство для граждан" для автовладельцев (СпецЦОН).
Не исключены случаи, когда теряются сразу все важные документы вследствие привычки хранить их в одном месте, например, в портмоне. Тогда первым делом нужно восстановить удостоверение личности, т.к. без него остальные документы заказать нельзя - сообщает пресс-служба филиала "Правительства для граждан" по ВКО.
Кроме того, при смене ФИО дополнительно к вышеперечисленному списку необходимо предоставить документ, подтверждающий изменение ФИО, а в случае переоборудования или изменения типа ТС нужно предоставить свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Напомним, сам автомобиль на сверку предъявлять не нужно.
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