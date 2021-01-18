Миллиарды украли при строительстве модульной больницы в Алматы

В Алматы по факту хищения средств при строительстве модульной больницы заведено уголовное дело, передает zakon.kz.

Информацию подтвердили в Департаменте Антикоррупционной службы по городу Алматы. Подробности в интересах следствия не разглашаются.

Сообщаем, что 16.01.2021 г. Департаментом начато досудебное расследование по ст. 189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) по факту хищения бюджетных средств при строительстве модульной инфекционной больницы на 290 коек-мест, - сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время ведутся все необходимые следственные действия.

Информация о хищении появилась в Сети. Сообщается, что в Алматы зарегистрировано досудебное расследование по статье 189 ч.4 УК РК. Якобы в апреле 2020 года было совершено хищение бюджетных средств в сумме 3,9 млрд тенге из выделенных 5,5 млрд тенге на строительство модульной инфекционной больницы на 280 коек-мест. Ущерб был подтвержден в ходе аудиторской проверки.

Модульная клиника на 280 мест для больных коронавирусом первой открылась в Алматы с начала пандемии. Общая площадь госпиталя составляет 5 850 кв. м. Над строительством медучреждения в общей сложности работали 1300 человек в три смены, 24 часа в сутки. Было задействовано 88 единиц техники. Стоимость оценивалась в 5 млрд тенге.