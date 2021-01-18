Когда ребенок потерпевший. Что необходимо знать родителям?

Что необходимо знать, если ваш ребенок стал потерпевшим, рассказала судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №2 ВКО Т. Самаева, передает zakon.kz.

Так, если ребенок, неважно, малыш он или подросток, пострадал от чьих-либо действий (бездействий), которые подпадают под признаки уголовного правонарушения - он признается потерпевшим органами досудебного расследования.

Что необходимо знать родителям, если их дети стали потерпевшими:

Если вам стало известно, что в отношении ребенка совершено уголовное правонарушение, сообщите в полицию: по телефону или путем подачи заявления лично. После вашего заявления происходит обязательная регистрации ЕРДР (единый реестр досудебного расследования), присваивается соответствующий (уникальный) номер. Заявление передается на рассмотрение следователю (дознавателю). Выносится постановление о признании ребенка потерпевшим, одновременно один из его родителей признается его законным представителем.

При этом важно знать, что согласно части 2 статьи 76 УПК, для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших к обязательному участию в процессе привлекаются их законные представители, которым может стать один из родителей.

Кроме того, в таких случаях в качестве представителя допускается адвокат, избранный потерпевшим или его законным представителем.

В случае, если адвокат не приглашен потерпевшим или его законным представителем, участие адвоката обеспечивается органом, ведущим уголовный процесс, путём вынесения постановления, обязательного для профессиональной организации адвокатов.

Адвокат-представитель несовершеннолетнему потерпевшему предоставляется бесплатно.

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего участвует его законный представитель, адвокат-представитель, педагог.

В судебном заседании несовершеннолетний потерпевший может быть допрошен без присутствия подсудимого.

Более того, для сохранения психо-эмоционального спокойствия ребенка можно исключить его участие в судебном заседании, для чего органами досудебного расследования необходимо произвести депонирование показаний несовершеннолетнего потерпевшего.

То есть, ходатайствовать перед следственным судом о допросе потерпевшего ребенка отдельно от остальных участников. В дальнейшем, депонированные показания несовершеннолетнего потерпевшего оглашаются в судебном разбирательстве, а сам ребенок уже в суд не вызывается.

Любые претензии материального либо морального характера предъявляются законным представителем несовершеннолетнего потерпевшего на досудебном расследовании или в суде путем подачи соответствующего искового заявления.

Также в обязательном порядке в ходе досудебного расследования следователь, дознаватель, разъясняют потерпевшей стороне возможности прекращения дела путем примирения в соответствии со статьей 68 УК.