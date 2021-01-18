Когда ребенок потерпевший. Что необходимо знать родителям?

18 января 2021, 16:15
Фото: Помощник.РФ

Что необходимо знать, если ваш ребенок стал потерпевшим, рассказала судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №2 ВКО Т. Самаева, передает zakon.kz.

Так, если ребенок, неважно, малыш он или подросток, пострадал от чьих-либо действий (бездействий), которые подпадают под признаки уголовного правонарушения - он признается потерпевшим органами досудебного расследования.

Что необходимо знать родителям, если их дети стали потерпевшими:

  1. Если вам стало известно, что в отношении ребенка совершено уголовное правонарушение, сообщите в полицию: по телефону или путем подачи заявления лично.
  2. После вашего заявления происходит обязательная регистрации ЕРДР (единый реестр досудебного расследования), присваивается соответствующий (уникальный) номер.
  3. Заявление передается на рассмотрение следователю (дознавателю).
  4. Выносится постановление о признании ребенка потерпевшим, одновременно один из его родителей признается его законным представителем.

При этом важно знать, что согласно части 2 статьи 76 УПК, для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших к обязательному участию в процессе привлекаются их законные представители, которым может стать один из родителей.

Кроме того, в таких случаях в качестве представителя допускается адвокат, избранный потерпевшим или его законным представителем.

В случае, если адвокат не приглашен потерпевшим или его законным представителем, участие адвоката обеспечивается органом, ведущим уголовный процесс, путём вынесения постановления, обязательного для профессиональной организации адвокатов.

Адвокат-представитель несовершеннолетнему потерпевшему предоставляется бесплатно.

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего участвует его законный представитель, адвокат-представитель, педагог.

В судебном заседании несовершеннолетний потерпевший может быть допрошен без присутствия подсудимого.

Более того, для сохранения психо-эмоционального спокойствия ребенка можно исключить его участие в судебном заседании, для чего органами досудебного расследования необходимо произвести депонирование показаний несовершеннолетнего потерпевшего.

То есть, ходатайствовать перед следственным судом о допросе потерпевшего ребенка отдельно от остальных участников. В дальнейшем, депонированные показания несовершеннолетнего потерпевшего оглашаются в судебном разбирательстве, а сам ребенок уже в суд не вызывается.

Любые претензии материального либо морального характера предъявляются законным представителем несовершеннолетнего потерпевшего на досудебном расследовании или в суде путем подачи соответствующего искового заявления.

Также в обязательном порядке в ходе досудебного расследования следователь, дознаватель, разъясняют потерпевшей стороне возможности прекращения дела путем примирения в соответствии со статьей 68 УК.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?