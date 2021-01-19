Китайские ученые нашли средство против коронавируса в водорослях

Китайские биологи научились подавлять коронавирус с помощью водорослей из Японского моря, сообщает zakon.kz.

Сахаристые вещества, содержащиеся в некоторых видах водорослей, оказались эффективны против COVID-19. Ученые надеются создать лекарство на их основе, говорится в материале о результатах исследования опубликованном в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Данные водоросли активно используются в качестве еды и компонента традиционной китайской медицины. Они известны своими лечебными свойствами. Эти водоросли могут сокращать образование тромбов и восстанавливать клетки после облучения. Последнее свойство особенно важно для тех, кому приходится работать с радиоактивными веществами, или же для пациентов с онкологией, для лечения которых применяется радиотерапия.

Его обработали разными веществами из клеток Ecklonia kurome. И выяснилось, в частности, что один из полисахаридов в составе упомянутых водорослей способен мешать работе вирусного белка, который "собирает" новые частицы ковида.

Ученые под руководством профессора Шанхайского института лекарственных средств Китайской академии наук Дина Каня проверили, могут ли вещества из экстракта этих водорослей взаимодействовать с частицами SARS-CoV-2 или мешать им размножаться внутри культур клеток легких человека. Для этого ученые подготовили растворы различных важнейших компонентов коронавируса и обработали их разными веществами из клеток Ecklonia kurome. Биологи также исследовали само вещество из водоросли и установили, что оно состоит из трёх других полисахаридов, два из которых могут подавлять распространение коронавируса. Тем не менее их отдельное воздействие на вирусную частицу оказалось слабее, нежели в составе вещества 375.

В связи с такими результатами научных изысканий биологи решили, что вкупе сахаристые вещества усиливают друг друга и помогают бороться с заболеванием.

В ближайшее время Кань и его коллеги намерены опробовать вещество 375 на животных, чтобы установить, насколько оно безопасно для живых организмов, а также выяснить, как именно оно подавляет коронавирус в "боевых условиях".