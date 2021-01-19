В каких регионах Казахстана усилят карантин

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил ужесточить карантинные меры в регионах, которые находятся в "красной" и "желтой" зонах по заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

Нельзя согласиться с тем, что в регионах ситуация стабильная, особенно в Павлодарской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях. Надо принимать меры. Во-первых, акимам, чьи регионы вошли в "красную" зону, нужно ужесточить меры. Во-вторых, в тех регионах, которые в "желтой" зоне, надо тоже усилить карантинные меры и вносить предложения по улучшению ситуации. В-третьих, для того, чтобы не было такого распространения, чтобы изолировать тех лиц, которые заболели Covid-19, надо проводить меры, - сказал Ералы Тугжанов на заседании Правительства.

Он отметил, что до 1 февраля все регионы должны провести подготовительные работы в преддверии вакцинации.

Аскар Узакпаевич (Мамин - премьер-министр), в первом полугодии будет провакцинировано до 2 млн человек, а во втором 3-4 млн человек. В феврале 100 тыс., в марте 150 тыс., в апреле - 600 тыс., в августе - 600 тыс. и так до конца года, - добавил вице-премьер.

Он также поручил акимам Нур-Султана, Алматы, Шымкента усилить работу региональных штабов по нераспространению коронавирусной инфекции.

На 19 января в "красной" зоне находятся шесть регионов - Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и город Нур-Султан. В "желтой" зоне три региона - Западно-Казахстанская, Алматинская, Карагандинская области. Остальные восемь регионов в "зеленой" зоне.

Тамила Языкова, Нур-Султан