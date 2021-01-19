Россия частично снимает ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 19 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятия ТОО "Greenhouse-Qaztomat", расположенного в Павлодарской области Казахстана, передает zakon.kz.

Решение принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа полученной от Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан информации о проведенных карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев, производимых данной компанией, и принимаемых компетентным ведомством мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории Республики Казахстан продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата. Россельхознадзор.

Как отмечается в сообщении, поставки указанных овощей будут осуществляться под гарантии Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

Ввоз томатов и перцев из Павлодарской области в Россию был запрещен с 16 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.