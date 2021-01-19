Каким знакам зодиака нужно быть осторожными с деньгами

Текущая неделя для большинства знаков зодиака будет благоприятной в плане работы и бизнеса. Упорный труд и творческие идеи будут достойно вознаграждаться, считают астрологи. При этом людям, рожденным под четырьмя знаками зодиака, стоит проявить особую осмотрительность, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Овен

Овнам советуют отложить подписание важных договоров на последние дни рабочей недели. Тогда будет меньше шансов попасться на юридические уловки и потерять деньги. При этом в пятницу астрологи рекомендуют не откровенничать с коллегами – это может неблагоприятно сказаться на карьере.

Телец

Рожденных под знаком Тельца предостерегают от любых крупных финансовых трат до конца недели. На неделе астрологи советуют быть предельно осторожными с любыми расходами и не ввязываться в авантюры.

Лев

Непростая ситуация с деньгами ждет Львов. Им советуют найти дополнительный источник доходов, потому что собственных средств может не хватить. Лучше всего трезво взглянуть на финансовые перспективы и начать экономить.

Весы

Весам советуют прислушиваться к мудрости более опытных коллег. Астрологи не советуют брать на себя ответственность за серьезные в финансовом плане решения, особенно в четверг. В среду возможны незапланированные расходы.