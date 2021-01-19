Насколько вырастут зарплаты бюджетников в 2021 году 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил повысить в 2021 году заработную плату работников бюджетной сферы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

По поручению главы государства правительство в 2020 году повысило зарплату 883 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 609 тысячам педагогов – на 25 %, 215 тысячам медработников – до 30 %, 34 тысячам работников культуры, архивов и искусства, 25 тысячам работников соцзащиты – до 50 %.

Касым-Жомарт Токаев считает важной задачей продолжение этой работы в 2021 году, чтобы повысить заработную плату 1 млн 70 тысячам работников бюджетной сферы, в том числе 785 тысячам педагогов – на 25%, 247 тысячам медработников – на 30 %, 38 тысячам работников социально-медицинских учреждений соцзащиты – до 45 %, - говорится в сообщении.