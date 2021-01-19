Назван простой способ быстрее заснуть

19 января 2021, 22:22
Фото: .wp.com

Доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии назвал простой способ быстрее заснуть, сообщает zakon.kz.

Об этом доцент Сеченовского университета Михаил Полуэктов в беседе с агентством "Москва".

По его словам, для этого необходимо съесть сладкое за четыре часа до сна.

Прием пищи с высоким гликемическим индексом, содержащей множество легкоусваиваемых углеводов, за четыре часа до сна ускоряет засыпание по сравнению с пищей, которая не содержит легкоусваиваемых углеводов. Михаил Полуэктов

При этом врач подчеркнул, что прием сладкой пищи непосредственно перед сном не оказывает подобного эффекта.

Кроме того, частое употребление продуктов с высоким содержанием быстрых углеводов может навредить здоровью, предупредил он.


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