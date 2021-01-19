На 300 млн тенге оштрафовали жителей Нур-Султана за нарушение карантина

Почти на 300 млн тенге оштрафовали жителей столицы за несоблюдение карантина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В такой статистике сегодня на заседании Правительства пришлось признаться акиму Нур-Султана Алтаю Кульгинову.

В стране уже 6 регионов находятся в "красной зоне" по распространению вируса. Антилидером в списке нарушителей оказалась Туркестанская область.

Расслабились! Стали чаще нарушать масочный режим и соцдистанцию. Казахстанцев пожурил сам глава МВД. На заседании Правительства Ерлан Тургумбаев рассказал о проверках, о карантине и о тех, кто его нарушал.

С начала этого года проведено более 9 000 рейдовых мероприятий. Пресечено 773 факта карантинных нарушений, при этом 77% из них незначительные: отсутствие масок, санитайзеров, несоблюдение дистанции. Грубых нарушений выявлено 175, из которых 152 приходятся на ночные клубы, ТЦ, рестораны, 23 - на другие праздничные мероприятия. министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев

Антилидер по количеству нарушений - Туркестанская область, почти 450 фактов или 60% от общего числа. Министр порекомендовал акимам на местах и санврачам активизировать работу мониторинговых групп. Под пристальным вниманием должны быть ТРЦ и увеселительные заведения. Сотрудники столичного акимата не заставили себя долго ждать и сегодня же совместно с сотрудниками СЭС вышли на проверку.

Город Нур-Султан сейчас заступил в "красную зону". Увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Сейчас мы будем смотреть вместе с санэпидконтролем за ситуацией, которая сейчас в городе. При улучшении ситуации объекты вернутся к своему прежнему графику работы. руководитель отдела развития торговли и сферы услуг города Руслан Идрисов

На 1-й взгляд, все необходимые меры соблюдаются. Всем измеряют температуру, просят не снимать маски, но стоит приглядеться, и налицо пренебрежительное отношение к собственному здоровью.

Специалисты проверили и готовность кинотеатров. Они работают в с 10 утра до полуночи. Рассадка – 1 через 2. Сотрудники тоже наготове, вот только визит проверяющих, по всей видимости, застал их врасплох.

Юноша растерялся настолько, что забыл 2-ю перчатку надеть. Но быстро сообразил и просто спрятал руку за спину. Кроме этих нюансов эксперты заметили в работе ТЦ и другие нарушения.

Островки, зоны отдыха в каждом ТРЦ должны быть закрыты. В связи с тем, что там идет скопление людей, дистанция не соблюдается. – То есть даже эти скамейки в проходах тоже нельзя ставить? – Да, они должны быть закрыты. руководитель отдела развития торговли и сферы услуг города Руслан Идрисов

Теперь посидеть в ТРЦ не получится. Зашли, взяли все, что нужно, и на выход. Правила строгие, и не всем они нравятся, но соблюдать их нужно ради собственной безопасности. Правда, не все это понимают. Только за прошлый год жителей столицы за нарушение карантина оштрафовали почти на 300 млн тенге.