Лжехирурги и косметологи проводят липосакцию: Страшные последствия

Казахстанские косметологи и лжехирурги перешли на новый уровень бесстрашности. О том, что в сфере бьюти-индустрии творится полный хаос, не первый год твердят профессиональные пластические хирурги. Теперь они забили тревогу: лжехирурги перешли к более серьезным операциям. Если раньше они проводили в основном коррекцию век – блефаропластику или сингапурию, то теперь не бояться делать липосакцию и гинекологические операции по сужению влагалища, передает zakon.kz.

В 2020 году страну неоднократно потрясали новости о смертях казахстанок после пластических операций. В феврале прошлого года алматинка рассказала, что ее мать скончалась от жировой эмболии, которая произошла на операционном столе при проведении процедуры по подтяжке лица. Еще одна алматинка, мать четверых детей, скончалась после липосакции в одной из клиник города.

Предложений по безболезненному приданию красоты, быстрому избавлению от лишних килограммов достаточно много в социальных сетях. Мы попытались записаться на прием в салон красоты на липосакцию. Но оказалось, что специалист только обучает этому мастерству, но не принимает новых клиентов. В списке услуг: контурная пластика, лазерное омоложение, интимное омоложение. А на странице - демонстрация липосакции.

- Когда нити ставила, все просят сделать липосакцию, это мои постоянные клиентки, а так новых я не беру. Вчера вот нужна была модель для обучения и я написала в инстаграм. – А как можно обучать, если Вы сами не делаете? – Нет, я делаю, но сейчас не хочу, просто рука устает, у меня много других процедур ботекс, пластика. – А сколько вот обучение к примеру у вас стоит? – А вам зачем? Вы врач или просто проверяете? – Я просто интересуюсь. – Нет, я не скажу, у меня индивидуально все. – А вы какой-то сертификат даете после обучения? – Нет, никакой сертификат я не даю, просто обучаю, руку ставлю, показываю и все.

Подобных страниц, рекламирующих "безоперационные, безболезненные и чудотворные процедуры" на просторах соцсетей, тысячи, говорит директор клиники пластической хирургии и эстетической медицины Леон Дерябин. Отличить от профессиональных пластических хирургов их несложно, уверяет врач.

Когда пишут просто "с медицинским образованием", это может быть медсестра или фельдшер. Вы никогда не увидите на фотографиях здание медицинской организации, операционные, правильную одежду, чаще всего они находятся в медицинских халатах, но для повседневной носки, не в операционной одежде. Чаще всего это проходит в салонах красоты, это по кушеткам можно заметить, что нет операционных ламп. Очень часто они проводят обучение, говорят, что мы обучаем, набираем группу: "Девочки, всего за 20 тысяч тенге, только заплатите за нить, обучим сингапурии". Тем самым они пытаются повысить свой статус специалиста, якобы они не только делают эти процедуры, но еще и обучают, - посетовал Леон Дерябин.

Специалист утверждает, что безоперационной липосакции в природе не существует. Если кожу пациента прокалывают для проникновения хирургическим прибором, то это уже считается операцией. А самим пациентам необходимо знать о возможных осложнениях, которые косметологи и лжехирурги в силу своего непрофессионализма и необразованности просто не смогут предотвратить.

Липосакция – это одна из самых сложных операций, не важно в какой области. Есть такое осложнение - жировая эмболия, это может в любой момент произойти. Это когда вы рвете сосуд, вену и в этот момент частичка жира подсасывается веной и пробегает по нашему телу и застревает где-то или в голове – это инсульт, или в сердце – инфаркт, или в легком... в любом случае, это практически мгновенная смерть. Спасти практически невозможно. Если это случилось в отделении хирургии при молниеносном введении препаратов, спирта, установке ИВЛ и наблюдения, спасается 25-30% пациентов, - отметил пластический хирург.

Не менее опасной считается операция по сужению влагалища, которую с недавнего времени тоже стали делать в салонах красоты «чудотворными» нитями. По мнению доктора Дерябина, такая манипуляция может привести к сильной кровопотери и даже бесплодию.

Сужение влагалища – это вообще сложнейшая операция. Во-первых, это детородный орган, вы можете при асептических условиях настолько навредить своему организму, что придется удалять матку, и все вы не будете в будущем мамой. Сужение влагалища – это введение нитей в условиях стерильности с достаточно большой кровопотерей, потому что данная область сильно кровоточит. И, не имея специального оборудования, препаратов, останавливающих кровотечение, простых навыков, как остановить кровотечение, вы можете потерять пациента в момент манипуляции, проткнув какой-то сосуд или вену. А органы малого таза имеют большое количество кровоснабжающих сосудов, которые можно легко повредить при данной манипуляции. Плюс это должен проводить гинеколог с навыками эстетической медицины, прошедший специальные курсы, то есть, мы - пластические хирурги, не проводим данную манипуляцию, не говоря о парикмахерах, - уверен Леон Дерябин.

Альберт Ахметов