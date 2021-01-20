Полиция Шымкента выезжает на вызовы после сообщений в чате

Полицейские совместно с участниками "чата быстрого реагирования" выявляют правонарушителей, передает zakon.kz.

18 января 2021 года около 23:30 часов в "чат быстрого реагирования", созданный по инициативе начальника Департамента полиции города Шымкент генерал-майора полиции Ералы Жумаханбетова, от члена Консультативно-совещательного органа при ДП Шымкента, руководителя адвокатской конторы "Адал" Талгата Есимова поступила информация о том, что караоке-клуб "ТС", расположенный в подвале дома №171 в микрорайоне Нурсат Каратауского района, работает, нарушая требования карантинного режима и тишину жителей.

Оперативно-следственная группа, участковые инспекторы Каратауского РУП и сотрудники Полка патрульной полиции УМПС ДП г.Шымкент в течение 7-8 минут прибыли на место и установили, что дверь клуба заперта. В присутствии жителей с помощью сотрудника департамента по чрезвычайным ситуациям дверь была взломлена. В заведении находилось 17 посетителей. Все были доставлены в Каратауский РУП. С ними проведена профилактическая беседа. - сообщили в пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

Собранные документы будут направлены в Управление санитарно-эпидемиологического контроля Каратауского района для принятия мер по статье 425 КоАП РК в отношении владельца клуба.



