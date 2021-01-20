Как проверить свои пенсионные накопления?

20 января 2021, 11:30
Фото: inbusiness.kz

Для проверки пенсионных накоплений доступны несколько способов получения информации, сообщает zakon.kz.

  • в личном кабинете на сайте enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или логина пользователя и пароля;
  • в мобильном приложении ЕНПФ с использованием ЭЦП или логина пользователя и пароля;
  • на портале www.cabinet.enpf.kz/porog использованием ЭЦП или ИИН и одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov;
  • на сайте "Электронного правительства для граждан" eGov.kz или через мобильное приложение eGov Mobile;
  • посредством направления вкладчиком выписки, сформированной на сайте enpf.kz, на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ;
  • посредством регулярной рассылки выписки на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ, без дополнительного обращения вкладчика;
  • посредством услуг почтовой связи (один раз в год в ходе ежегодного информирования, на почтовый адрес, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ);
  • при личном обращении вкладчика в любое ближайшее региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность.

Для обслуживания в региональных отделениях ЕНПФ можно предварительно записаться, заполнив на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе "Электронные сервисы" специальную форму и выбрав время посещения, удобное для вкладчика, с понедельника по пятницу, включительно, с 09:00 до 18:00 часов. Выбрать ближайшее отделение можно на карте на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе "Контакты" - "Региональная сеть", где также указаны график работы, данные дежурного сотрудника и контактные телефоны, - сообщили в ЕНПФ.

По всем вопросам вкладчики могут обратиться в ЕНПФ, позвонив по бесплатному номеру 1418.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?