Как проверить свои пенсионные накопления?

Для проверки пенсионных накоплений доступны несколько способов получения информации, сообщает zakon.kz.
Для обслуживания в региональных отделениях ЕНПФ можно предварительно записаться, заполнив на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе "Электронные сервисы" специальную форму и выбрав время посещения, удобное для вкладчика, с понедельника по пятницу, включительно, с 09:00 до 18:00 часов. Выбрать ближайшее отделение можно на карте на сайте ЕНПФ enpf.kz в разделе "Контакты" - "Региональная сеть", где также указаны график работы, данные дежурного сотрудника и контактные телефоны, - сообщили в ЕНПФ.
По всем вопросам вкладчики могут обратиться в ЕНПФ, позвонив по бесплатному номеру 1418.
Хотите быть в курсе важных новостей?