В Казахстане за неделю зафиксировано 54 смерти от COVID-19

В Казахстане за неделю скончались 54 человека от коронавируса, сообщает zakon.kz.
По информации Минздрава, с 11 по 17 января зарегистрированы 54 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане:
город Нур-Султан - 4
город Алматы - 9
город Шымкент - 5
Акмолинская область - 2
Актюбинская область - 4
Алматинская область - 7
Атырауская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 1
Западно-Казахстанская область - 8
Карагандинская область - 3
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 6
Туркестанская область - 1
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2403 случая с летальным исходом, - отметили в ведомстве.
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