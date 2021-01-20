Мужчина разъезжал на машине со спецсигналами оперативных служб

В Туркестанской области полицейские привлекли к ответственности водителя за использование спецсигналов, сообщает zakon.kz.

При мониторинге социальных сетей полицейские ДП Туркестанской области на странице одного из пользователей Instagram выявили видео с автомашиной марки "ВАЗ 21099", на которой неизвестными лицами установлены световые проблесковые маячки специальных оперативных служб, - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

В ходе розыскных мероприятий по задержанию и привлечению к ответственности нарушителей ПДД, сотрудники местной полицейской службы Жетысайского РОП установили владельца указанной автомашины. Им оказался житель Жетысайского района, которого стражи порядка привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в полиции, в отношении автовладельца составили административный протокол по двум статьям КоАП РК: 590 ч. 7 "Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения" и 230 ч.2 "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании". Санкции указанных статей предусматривают административные штрафы в размере от 10 до 1000 МРП за отсутствие страховки и 15 МРП за переоборудование автотранспорта без соответствующего разрешения.