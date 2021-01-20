Нечистотами из канализации облили машину в Павлодаре

О курьезном случае, произошедшем в областном центре 18 января, рассказали в областном департаменте полиции, передает zakon.kz.

Одна из городских фирм производила очистку канализационного септика. Для этого представителям фирмы необходимо было провести шланг через территорию, принадлежащую другому частному предпринимателю.

Владелец земельного участка был категорически против того, чтобы шланг проводили через его территорию. Чтобы предотвратить это нарушение, представитель землевладельца подъехала к расположенному на земле шлангу на своей машине. Недолго думая, руководитель фирмы облил ее машину нечистотами их канализационного септика. Пресс-служба департамента полиции.

За это правонарушение в отношении руководителя фирмы возбуждено административное производство по статье 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство". Для принятия решения материал направлен в суд.

В полиции добавили, что за совершение мелкого хулиганства с начала года к административной ответственности полицейские уже привлекли десять жителей региона.