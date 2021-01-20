В Акмолинской области собаке отстрелили ухо

В поселке Косшы была обнаружена собака c отстреленным ухом, сообщает zakon.kz.
Видео было опубликовано на странице в Instagram.
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По словам автора видео, рядом с собакой лежал мертвый щенок.
Отстрел был еще ночью - кто-то катался на снегоходах и палил по собакам. Всю ночь был слышен визг, - говорится в сообщении.
Спасатели отвезли собаку в клинику, где ей оказали первую помощь.
В департаменте полиции Акмолинской области данный видеоматериал изучили.
По данному факту сотрудниками полиции ОП Целиноградского района устанавливается лицо, совершившее данное правонарушение, а также владелец собаки. Проводится подворный обход села Косшы, - отметили в ведомстве.
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