187 млрд тенге потратил Фонд медстрахования с момента наступления пандемии

Порядка 187 млрд тенге было израсходовано с марта по декабрь месяцы 2020 года на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил в СЦК председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Болат Токежанов, передает корреспондент zakon.kz.

В период с марта по декабрь включительно фондом было израсходовано на коронавирусную инфекцию порядка 187 миллиардов тенге. Если остановиться именно по направлениям, то 110 миллиардов тенге мы направили направили на набавки работникам субъектов здравоохранения. Это те врачи, которые работают, борются с коронавирусом в наших стационарах и других организациях, — сообщил Токежанов.

Он добавил, что на медицинскую помощь и услуги по предотвращению коронавируса с фонда было потрачено 54 млрд тенге.

То есть на эти деньги были госпитализированы и пролечены в провизорных карантинных и инфекционных стационарах свыше 384 тыс. человек. Также на услуги ПЦР-диагностики были направлены 27 млрд тенге. Было проведено 1,9 млрд ПЦР-тестов. На выезды мобильных бригад 3,2 млрд тенге. Было проведено около 550 тыс. выездов, — уточнил глава фонда.

Также на брифинге напомнили, что на лечение одного пациента с COVID-19 в зависимости от степени тяжести обходится от 400 до 800 тыс. тенге.

Средней степени тяжести у нас возмещается более 400 тысяч тенге, тяжелой степени тяжести возмещается более 800 тысяч тенге. Туда входят затраты на проведение всех услуг, которые лабораторно-диагностических и туда входит лечение, которое получает пациент в стационаре, пребывание на койко-местах в профильном стационаре и пребывание на реанимационных койках, — заключила Шоманова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан