В МИД выясняют, были ли казахстанцы среди пострадавших в Мадриде

Консул Казахстана выясняет есть ли казахстанцы среди пострадавших при взрыве в Мадриде, сообщает zakon.kz.

20 января текущего года (около 15:00 по местному времени) в городе Мадрид, в одном из зданий по улице Толедо произошел взрыв.

Консул Казахстана в Мадриде находится на связи с местными властями. В настоящее время выясняется есть ли среди погибших и пострадавших граждане Казахстана. официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Основной версией произошедшего называют взрыв бытового газа. Взрывом практически полностью разрушило пять этажей восьмиэтажного здания.

Повреждены оказались и автомобили, стоявшие рядом со зданием.

На месте работают экстренные службы и полиция. После произошедшего были эвакуированы соседние здания.

Погибло не менее двух человек, заявил мэр города Хосе Луис Мартинес Алмейда. Шестеро ранены, один из них в тяжелом состоянии.