Садыр Жапаров признан победителем выборов президента Кыргызстана

Садыр Жапаров официально признан победителем досрочных выборов президента Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

Решение Центральной избирательной комиссии республики было опубликовано 20 января, передает 24.kg.

По данным информационной системы ЦИК, всего на досрочных выборах главы государства проголосовали 1 миллион 395 тысяч 529 избирателей, из них 1 миллион 105 тысяч 248 человек (79,2 процента) — за Садыра Жапарова.

10 января в республике прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.

Согласно данным ЦИК после подсчета 100% бюллетеней, на выборах победил Жапаров - за него проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. На втором месте - Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).

По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления - 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.