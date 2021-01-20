Байден вступил в должность президента США

Джозеф Байден официально вступил в должность президента США. Он принес присягу на верность Конституции и стране, сообщает zakon.kz.

Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов, - сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

.@JoeBiden is sworn in as the 46th President of the United States. #Inauguration2021 pic.twitter.com/UUUveqSnwE — TODAY (@TODAYshow) January 20, 2021

На церемонии присутствует уходящий вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться "в том или ином виде".

Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена прошла на ступенях Капитолия. Из-за пандемии церемония организована в максимально усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования. В частности, пришлось отказаться от парада по случаю вступления в должность нового главы государства.

Официально вступила в должность вице-президента страны и Камала Харрис.

В своей речи Байден часто говорил о необходимости объединиться.