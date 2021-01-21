На карантин закрыли Алматинский областной суд

21 января 2021, 08:16
Фото: facebook.com

Алматинский областной суд закрыли на карантин, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Постановлением главного государственного санитарного врача города Талдыкорган от 20 января "О введении карантинных мероприятий в здании и на территории РГУ "Алматинский областной суд":

В здании и на территории областного суда введены карантинные меры с 20 января по 2 февраля 2021 года:

  • работа суда полностью приостановлена, с полным переводом на удаленный режим работы;
  • всем, кроме сотрудников СЭС, категорически запрещается посещение здания суда;
  • назначенные к рассмотрению на данный период дела будут отложены на более поздний срок, о дате и времени которых участники будут извещены дополнительно;
  • материалы поступившие в порядке статьи 107 УПК будут рассматриваться судьей в дистанционном режиме в здании Талдыкорганского городского суда, - говорится в сообщении.


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