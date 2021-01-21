МОК не будет отменять Олимпиаду в Токио из-за пандемии

Международный олимпийский комитет не намерен отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил член МОК Ричард Паунд, передает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По мнению члена МОК, если распространение коронавируса не удастся остановить, то "целесообразно было бы провести Игры без зрителей".

Вопрос в том, обязательно ли это или приятно. Приятно (провести Игры) со зрителями, но это не обязательно. член МОК Ричард Паунд

В декабре 2020 года сообщалось, что сумма, которая потребуется для проведения летней Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2021 году, составит около 1,6 трлн иен ($15,4 млрд).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году.

Летние Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории, отложенными в мирное время.