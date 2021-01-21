Ученые обнаружили новый способ проникновения COVID-19 в легкие

21 января 2021, 10:42
Фото: pixabay.com

Китайские ученые обнаружили новый способ проникновения COVID-19 в легкие, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По их данным, "входными воротами" в клетки легких и бронхов для вируса может быть не только белок ACE2, который считается основным каналом проникновения коронавируса, но и фермент AXL.

Отмечается, что AXL — это мембранный белок, который отвечает за многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.

Он выяснили, что отключение этих рецепторов может значительно сократить число вирусных копий РНК в эпителиальных клетках легких человека.


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