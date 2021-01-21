Минздрав прокомментировал информацию о смерти казахстанца после вакцинации

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана опровергли информацию о смерти мужчины после получения вакцины, сообщает zakon.kz.

Подобное сообщение появилось в Facebook. В нем говорилось о смерти жителя села Батыр Мунайлинского района Мангистауской области после вакцинации.

Фото: stopfake.kz

Как отметил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев, мужчина 1978 года рождения скончался 19 января вследствие повышения артериального давления.

Никакой прививки он при этом не получал. На сегодняшний день вакцина против коронавирусной инфекции в Мангистаускую область не завозилась, - отметил он.

По словам Байтанаева, поставка первой партии вакцины в регион запланирована на 28-29 января 2021 года.

Отмечаем, что в первую очередь вакцинацией будут охвачены медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы. Скончавшийся гражданин не относится ни к одной из этих категорий. Распространение заведомо ложной информации согласно ст. 274 Уголовного Кодекса РК наказуемо штрафом в размере до 1000 МРП либо ограничением или лишением свободны на срок до 1 года, - добавил он.