Как будут утверждать новые тарифы на коммунальные услуги

Каждый раз, оплачивая счета за коммунальные услуги, мы невольно начинаем задумываться, а почему так дорого, из чего складывается тариф, и как часто он повышается. Корреспондент zakon.kz решил разобраться в этих вопросах вместе с председателем Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асаном Дарбаевым.

- Сколько в Казахстане субъектов естественных монополий?

- В настоящее время в сферах естественных монополий осуществляют свою деятельность свыше 1200 субъектов естественных монополии (далее – СЕМ), из них СЕМ малой мощности – 788. СЕМ оказывают порядка 2000 регулируемых услуг: передача электрической энергии; водоснабжение и водоотведение; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией; транспортировка нефти или нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; хранение, транспортировка товарного газа по соединительным, магистральным газопроводам или газораспределительным системам; магистральные железнодорожные сети, подъездные пути и порты.

- В каком регионе их больше всего?

- Наибольшее количество субъектов в Алматинской области (137 СЕМ), Карагандинской области (127 СЕМ), г. Алматы (113 СЕМ), Восточно-Казахстанской области (100 СЕМ) и Костанайской области (92 СЕМ).

- Из чего складывается тариф на отопление/горячую воду, на холодную воду/канализацию и на газ?

- Себестоимость тарифа на регулируемые услуги СЕМ формируется с учетом множества факторов, таких как цены на материалы и сырье в нерегулируемых секторах экономики, на товары и услуги сторонних организаций, налоговые ставки, количество абонентов, объем предоставляемых услуг, стоимость активов, находящихся на балансе предприятия, протяженность сетей, затраты на стратегические товары и другое.

Таким образом, в затратную часть тарифов включаются только экономически обоснованные затраты непосредственно относящиеся к производству и предоставлению регулируемых услуг субъектов естественных монополий.

При этом, в зависимости от используемого стратегического товара (уголь, газ, мазут, электрическая энергия, покупная вода и др.) и цены их транспортировки, от объема предоставляемых услуг различаются тарифы на услуги СЕМ для конечных потребителей по регионам Республики.

В конечном тарифе услуг электроснабжения и теплоснабжения от 47% до 50% составляет себестоимость топлива, в том числе уголь, мазут и газ.

Так, тариф на электроснабжение складывается из покупки электрической энергии у энергопроизводящей организации – 55%, 40% расходов на передачу электрической энергии и 5% снабженческой надбавки энергоснабжающих организации.

Структура конечной цены товарного газа в среднем состоит из 70% предельной оптовой цены на газ, 23% транспортировки товарного газа по газораспределительным системам, 7% снабженческая надбавка.

Вместе с тем, тарифы на электрическую энергию энергопроизводящих организации и предельные цены оптовой реализации товарного газа утверждаются Министерством энергетики.

- Есть такая формулировка: "компенсирующий тариф". Что он означает, и на сколько услуг монополистов он сейчас действует по стране?

- Уполномоченным органом ежегодно проводится анализ исполнения субъектом мероприятий инвестиционных программ и тарифных смет. Неисполнение субъектом определенных обязательств, к примеру, по модернизации и развитию, которые субъект взял на себя при получении тарифа или получение субъектом необоснованного дохода, влечет со стороны Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – Комитет) введение компенсирующего тарифа.

Временный компенсирующий тариф - тариф, утверждаемый уполномоченным органом на определенный срок в целях возврата средств потребителям. Временный компенсирующий тариф утверждается на год, или в случае получения отрицательного значения при расчете временного компенсирующего тарифа – в срок до трех лет.

В 2020 году по результатам анализа представленных отчетов об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ за 2019 год, Комитетом за неисполнение обязательств СЕМ приняты меры по введению временных компенсирующих тарифов на услуги ЖКХ на общую сумму 14,5 млрд. тенге (электроэнергетика по 48 СЕМ, водоснабжение - 209 СЕМ, водоотведение - 69 СЕМ, теплоэнергетика - 108 СЕМ, газоснабжение - 4 СЕМ).

- Как часто монополисты подают заявки на повышение тарифа?

С 2015 года в сферах естественной монополии действует тарифная политика по принятию предельных долгосрочных тарифов на 5 и более лет, направленная на обеспечение баланса интересов потребителей и СЕМ.

На сегодня 254 СЕМ работают по предельным тарифам, что обеспечивает потребителям стабильность и предсказуемость тарифов, повышение качества услуг за счет вложения инвестиций в модернизацию основных средств. Таким образом, по мере завершения у субъектов сроков действия пятилетнего тарифа, субъекты обращаются в Комитет с заявками на утверждение нового уровня предельного тарифа.

В 2020 году, в связи с окончанием срока действия ранее утвержденного тарифа, Комитетом рассмотрены и утверждены тарифы на регулируемые коммунальные услуги без повышения для населения по 43 СЕМ.

Вместе с тем, субъект имеет право обратиться в Комитет с заявкой на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия (порядок определяется статьей 22 Закона РК "О естественных монополиях").

Так, основаниями изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия являются изменение стоимости стратегических товаров или подлежащих государственному регулированию тарифов на транспортировку стратегических товаров, объявление чрезвычайной ситуации, изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет, увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг и другое.

Кроме того, ежегодно субъектам малой мощности устанавливается тариф путем индексации утвержденного тарифа не выше уровня инфляции.

- В 2021 году в каких регионах заканчивается действие ранее установленных тарифов и будет их пересмотр на новый период?

В 2021 году заканчивается действие ранее утвержденных предельных тарифов на 5 лет у 48 СЕМ, представляющих коммунальные услуги населению в 14-ти регионах (кроме Жамбылской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей). В этой связи, в конце этого года ожидается выход данных субъектов с заявками в Комитет на утверждение новых предельных тарифов на 2022-2026 годы.

Решение по данным заявкам будет приниматься Комитетом на основании представленных субъектов подтверждающих материалов с обязательным проведением обсуждений (публичных слушаний) с потребителями и иными заинтересованными лицами.

Альберт Ахметов