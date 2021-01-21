Токаев наградил российского посла орденом "Достык"

Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея Бородавкина орденом "Достык" II степени. Об этом сообщило российское посольство, передает zakon.kz.

Согласно Указу главы государства, А.Н.Бородавкин награжден орденом "Достык" II степени за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, - говорится на странице посольства в Facebook.

Отвечая на поздравления, посол отметил, что постарается оправдать высокое доверие, связанное с вручением ордена.

Благодарен казахстанскому руководству и лично Президенту К.К.Токаеву за высокую награду Республики Казахстан – орден "Достык" II степени, которую мне сегодня вручил глава государства. Я рассматриваю этот орден как высокую оценку не только моей деятельности на благо развития российско-казахстанских союзнических отношений и интеграционных связей, но и всех российских дипломатов, которые трудятся на казахстанском направлении, в первую очередь – моих коллег в Посольстве России в Казахстане. Алексей Бородавкин.

Он заверил Президента Казахстана, всех казахстанских друзей и коллег, что постарается оправдать высокое доверие, связанное с вручением ордена "Достык" II степени.

И приложу все усилия для того, чтобы дружба, союз и интеграционное партнерство между нашими странами и народами крепли и совершенствовались, - заключил он.