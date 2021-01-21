С какими подарками расстались чиновники в 2020 году 

В Казахстане 245 подарков сдали чиновники в пользу государства в 2020 году, передает zakon.kz.

На учет в департаменты государственного имущества и приватизации в прошлом году было сдано 245 единиц подарков. 18 из которых реализованы на сумму 159937 тенге. Также, закреплено на балансы государственных юридических лиц – 30 единиц, оценочной стоимостью 967971 тенге, уничтожено 12 единиц.

Как рассказали в пресс-службе министерстве финансов, самый дорогой подарок, принятый на учет в 2020 году, является сотовый телефон Iphone 12 Pro. Он оценен в сумму 617 991 тенге. Наименьшая оценочная стоимость - 800 тенге – пластмассовые цветы белого цвета и шоколад марки "Dream".

При реализации подарков: наибольшая сумма поступила от продажи путем аукциона духов "Tom Ford" Lost cherry EAU Parfum 50 мл - 59467 тенге (оценочная стоимость 118934 тенге), наименьшая - 205 тенге за цветы белого цвета и шоколад "Dream" (оценочная стоимость 800 тенге), - сообщили в ведомстве.

Напомним, лица, занимающие ответственную государственную должность, обязаны сдавать подарки в течение 7 календарных дней со дня получения (обнаружения) подарка (поступившего без ведома лица; полученного лицом в связи с его должностным положением или исполнением служебных обязанностей; переданного (врученного) публично или во время официальных мероприятий в связи с его должностным положением или исполнением служебных обязанностей) сдают его в территориальные подразделения Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.