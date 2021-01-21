В Казахстане резко похолодает 

В Казахстане 22 января ожидается резкое понижение температуры воздуха, сообщает zakon.kz.

Ночью до 0-5, местами 8 мороза, в северных районах 13-18 мороза. Днем до 0-5, местами 8 мороза, в северных районах 12 мороза, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ожидается сильный снег. Местами ожидаются метель, туман, ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, днем в горных районах 30 м/с и более.

В Шымкенте утром и днем ожидается сильный снег. Днем резкое понижение температуры воздуха до 3-5 мороза. Ожидаются метель, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

В Туркестане днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 6-8 мороза. Ожидаются метель, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, западный днем местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 15-20 мороза, днем до 3-8, местами 11 мороза. Ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Талдыкоргане ожидается гололед. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 95-100 %.