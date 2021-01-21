Токаев высказался о новом законопроекте

21 января 2021, 17:30
Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев высказался о законопроекте "О противодействии семейно-бытовому насилию", сообщает zakon.kz.

По его словам, необходимо широко обсуждать актуальные вопросы.

Законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию" активно обсуждается в обществе. Это уместно. Необходимо широко обсуждать актуальные вопросы. Следует внимательно изучить его нормы и принять во внимание все мнения. Наша главная задача - защищать права женщин и детей, - написал он в twitter.

Депутат уже предложила отозвать и доработать законопроект о противодействии бытовому насилию. Джамиля Нурманбетова уверена, что по итогам всестороннего обсуждения совместно будет выработана новая модель законопроекта, которая создаст действенный механизм противодействия семейно-бытового насилия.


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