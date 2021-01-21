SMS-повестку в военкомат будут получать казахстанцы

В Министерстве обороны подведены итоги призыва на воинскую службу 2020 года и обозначены задачи на предстоящий призывной период, сообщает zakon.kz.

Несмотря на значительное влияние на ход призывной кампании ситуации с пандемией COVID-19, в 2020 году на воинскую службу было призвано около 34 тысяч граждан.

В целом при всех сложностях, проблемах и несостыковках напряженного прошлого года, все задачи, связанные с призывом и комплектованием войск, мы решили. Самое главное – мы получили определенный опыт, необходимые навыки, которые позволят нам работать более эффективно в будущем. Первый заместитель министра обороны, начальник Генштаба ВС, генерал-лейтенант Мурат Бектанов

По информации Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны, улучшилось качество медицинского освидетельствования.

Так, в 2019 году было выявлено 22 случая заболеваний, не связанных с воинской службой, в прошедшем – только два.

Вместе с тем, не все призывники охвачены системой обязательного социального медицинского страхования, поэтому для них не всегда доступны необходимые медицинские услуги с целью дальнейшего лечения после первичного медицинского освидетельствования. Для этого будет обеспечен доступ специалистов военно-врачебных комиссий (ВВК) к информационным системам Министерства здравоохранения.

Не до конца решены вопросы своевременного оповещения призывников в период призывной кампании. В этой связи проводится работа по интеграции с базами данных "электронного правительства", что облегчит установление призывников и обеспечит их своевременно оповещение посредством SMS-сообщений. Мурат Бектанов

По итогам совещания приняты решения, направленные на обеспечение своевременного и качественного призыва, координацию действий местных исполнительных органов с департаментами по делам обороны, другими войсками и воинскими формированиями.

Особое внимание Мурат Бектанов обратил на необходимость усиления работы по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи, которая будет способствовать росту престижа казахстанской армии и повышению мотивации к воинской службе.