Каждый второй брак распадается на севере Казахстана

На севере Казахстана каждый второй супружеский брак распадается, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Трещать по швам семейные узы начинают уже на первых годах совместной жизни. В основном из-за финансовых проблем. В итоге страдают только дети. Специалисты говорят, что в регионе участились и так называемые "фиктивные разводы".

Жительница Петропавловска Асель Есимова в 21 год вышла замуж, но уже через полтора года они с супругом развелись.

Сгоряча по-молодости можно наломать немало дров, но больше всего страдают дети, - говорит женщина. Не платят алименты во многих случаях. Вот, даже если меня взять, 14 лет в разводе, ребенку от силы 4 года платил, а потом все. Я в каких инстанциях только не была, результат 0... Это была молодость все-таки, можно было перетерпеть все и характеры друг друга и проблемы семейные.

О том, что самые сложные в семейной жизни – это первые годы, говорят и психологи.

Главное не таить взаимные обиды и не стесняться обращаться к специалистам на ранних стадиях, когда пару еще можно спасти. психолог Дмитрий Агапов

Если заходят молодые люди в брак легко, то выйти без конфликтов и "по-взрослому" с наименьшими психологическими и финансовыми потерями получается не всегда. Однако и ради детей сохранять семью может быть опасно.

Были случаи, люди говорят да, вот свершился развод, наконец-то, и ребенок стал спокойнее и я, если про женщину говорить. Иногда развод – это действительно благо. Ситуация психотравматическая уходит, да есть этап переживания и горевания. психолог Дмитрий Агапов

В Северном Казахстане распадается каждый второй брак. Основными причинами при разводе указывают "не соответствие характеров", а также материальные трудности.

72% по отношению к зарегистрированным бракам, составляет процент развода. Что это означает, 2930 браков было зарегистрировано, то 2105 было разведено. При разводе средний возраст мужчин 40 лет, женщин 38 лет. руководитель отдела департамента юстиции СКО Татьяна Горичева

Медиаторы же отмечают, что участились случаи фиктивных разводов. Все из-за получения льгот от государства.

Основные причины расторжения брака – это финансовое положение семей. Встречаются даже такие случаи, когда семья распадается просто для того, чтобы оказаться в числе социально уязвимых слоев населения и получить льготу от государства, получить квартиру или выплаты от государства. профессиональный медиатор Самат Нурманов

Еще пару десятилетий назад разводиться считалось позором. Специалисты говорят, что в юго-западных регионах страны все еще сохраняется такой подход к институту семьи. А вот на северо-востоке каноны уже давно изменились на европейские, потому и количество разрывов ежегодно устанавливает антирекорды.





