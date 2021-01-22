Казахстанских детей обследуют на содержание свинца в крови

В 4 городах Казахстана запущено пилотное обследование детей на содержание свинца. Последний раз такое исследования проводилось почти 30 лет назад, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Чем опасен свинец при попадании в детский организм и где мы с ним сталкиваемся в быту, выяснили корреспонденты. Изучение наук первоклашка Хабаб Тукен сразу начала с химии. Уже хорошо знает, что такое свинец. Мама внимательно относится к здоровью ребенка. Поэтому решила проверить, нет ли тяжелого металла в организме дочери.

Я знаю, что свинец виляет на развитие ребенка, особенно на психологическое его состояние. У детей повзрослее чаще бывает агрессия из-за свинца. Я знаю, что в игрушках бывает. В таких, которые мы не знаем, из чего сделаны. жительница г. Караганды Гульнур Сыздыкова

Свинец считают экотоксикантом номер 1. При этом он может скрываться повсюду – на промышленных производствах, в выхлопных газах, некачественных изделиях ярких цветов и косметике.

У свинца есть оксиды желтого, красного, синего, черного любых цветов. Поэтому яркие краски очень часто содержат оксиды свинца. К сожалению, нет норматива, который бы ограничивал такие концентрации. И использования, особенно в детском саду в школе. Мы легко купили в магазинах краски, в которых содержание свинца в 10, в 100 в 1000 раз превышает принятые в Европе, в США, Японии нормы. эколог Дмитрий Калмыков

При этом окислы свинца опаснее, чем сам металлический свинец. Действующий в Казахстане регламент ЕВРОЗЭС полностью запрещает использовать краски содержащие свинец. Но ни одного факта правоприминения этой нормы экологи не нашли. А вот краски и изделия его содержащие находят повсюду.

Принято считать, что свинец стал негативным фактором в истории Рима. Легкий, ковкий металл широко использовался в доиндустриальную эпоху. Из него делали посуду и водоводы. Для улучшения вкуса и цвета добавляли даже в вино и пищу. Это вызывало эпидемии свинцовой колики и сказалось на снижении интеллекта целых поколений. Что и привело закату империи.

В организме человека свинец абсолютно чужероден. Нет даже понятия - допустимая его норма. Металл накапливается и оседает в органах, поражает костную ткань, влияние на кроветворную систему и психику. А чтобы вывести его нужен индивидуальный подбор детоксикации и, порою, десятилетия.

При попадании поражаются прежде всего органы-мишени, это головной мозг, дыхательная система, сердечно-сосудистая система. Попадая в организм, он поражает в первую очередь нервные клетки. Детский организм с возраста от 1 до 5 лет более подвержен отравлениям, потому что у них несовершенный выделительный аппарат. И считается, что доза, попавшая в организм, она в 5-6 раз усваивается и распределяется в организме, чем у взрослого человека. токсиколог Сауле Смагулова

Сдать анализы и проверить содержание свинца у ребенка сейчас можно бесплатно. Исследование детей в рамках пилотного проекта проводят в четырех городах - Нур-Султане, Алматы, Караганде и Шымкенте.

Наццентр здравоохранения совместно с Юнисев проводит такое исследование. Всего выделено тысячу человек, тысячу детей в возрасте от 4 до 11 лет. В дальнейшем планируется национализировать этот проект и участвовать в таких городах, как Усть-Каменогорск, западный Казахстан. Будем смотреть воздействие свинца, а он у нас содержится практически везде.директор медицинского центра Алмаз Нарбаев

Результаты этих исследования помогут сохранить здоровье не только детям принявшим в нем участие. Но на основании собранных данных специалисты намерены выработать ряд общих рекомендаций и нормативы по использованию свинца в Казахстане. Однако уже сейчас специалисты рекомендуют - нелишним будет размещать детские площадки подальше от дорог или промзон. И более внимательно относиться к составу используемых изделий.