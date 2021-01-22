Три млрд тенге заплатили казахстанцы за нарушения карантина 

В период пандемии, введения карантинных ограничений и ужесточения санитарных требований возросло количество правонарушений, выявленных сотрудниками системы здравоохранения. Всего по линии здравоохранения вынесено около 37 тысяч постановлений о наложении штрафа на сумму 3,6 млрд. тенге, из которой правонарушители оплатили 3 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

В их числе за нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст.425 КРКоАП) за правонарушения, связанные с нарушением карантинных мероприятий, в 2020 году в стране вынесено 27 тысяч постановлений о наложении штрафа на сумму 2,2 млрд. тенге, из которых взыскано 1,4 млрд. тенге, - сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Больше всего таких штрафов наложено в Туркестанской области – 5 014, г.Алматы – 4 775 и Восточно-Казахстанской области – 1 831.

Наименьшее их количество зафиксировано в Мангистауской – 204, Павлодарской – 523 и Жамбылской - 590 областях.

За нарушение масочного режима к административной ответственности привлечено 15 613 физических лиц, лидируют Алматы - 4 434, Туркестанская область - 4 009 и Восточно-Казахстанская область – 1 126.

Карантинные меры и ограничения продолжаются. В этой связи просим соблюдать меры санитарной безопасности во избежание роста заболеваемости.