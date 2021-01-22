Вор жестоко избил кочергой двух пенсионеров-инвалидов в Актобе

В Актобе вор проник в дом и избил кочергой двух пенсионеров-инвалидов, сообщает zakon.kz.

В ночь на 17 января неизвестный мужчина, проникнув в дом через окно, избил кочергой и нанес телесные повреждения 72-летнему пенсионеру, инвалиду 2 группы и его супруге инвалиду 1 группы, после чего забрал последние деньги стариков в сумме 20 000 тенге и скрылся с места происшествия, - сообщили в ДП Актюбинской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 45-летний подозреваемый. Украденные деньги подозреваемый успел потратить на свои нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК "Разбой". Подозреваемый водворен в ИВС Актобе.