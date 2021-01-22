Казахстанцев запугивают отравленной водой в поездах

На этот раз казахстанцы пересылают сообщения о вредных веществах в питьевой воде в паcсажирских поездах, сообщает zakon.kz.

Пользователи обсуждают пост о том, что вода в диспенсерах, которые установлены в вагонах пассажирских поездов, может быть опасна, потому что в нее "что-то добавляют". В этом якобы признался проводник в беседе с пассажиркой.

По словам автора публикации, история произошла в поезде сообщением Алматы — Павлодар.

В администрации АО "ҚТЖ" опровергли это утверждение.

Эта информация не соответствует действительности, так как на предоставляемую питьевую воду для кулеров имеются все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды, — ответили в организации stopfake.kz.

В компании начнут расследование.