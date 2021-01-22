В Казахстане подсчитали средний возраст министров

Аналитики назвали самых возрастные министров среди стран ЕАЭС. Они выяснили, что они работают в России, Беларуси и Казахстане, сообщает zakon.kz.

По данным специалистов, в Казахстане средний возраст министров составил 48 лет.

Самые молодые министры работают в Армении: средний возраст глав министерств в этой стране составил 45,3 лет. А самые возрастные министры — в России: здесь средний возраст составил 52,2 года. Казахстан, в свою очередь, оказался в середине рейтинга: средний возраст министров в РК — 48 лет, - говорится в исследовании Ranking.kz.

В целом среди стран Евразийского экономического союза самый возрастной министр работает в России — это министр иностранных дел Сергей Лавров. Его возраст составляет 70,8 года. Самый молодой министр работает в Армении — министр юстиции Рустам Бадасян, возраст которого составляет 30 лет.

Непосредственно среди министров Казахстана самыми возрастными являются министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев (58 лет) и министр обороны Нурлан Ермекбаев (также 58 лет).

Самые молодые руководители министерств — новый министр национальной экономики Асет Иргалиев (33 года), министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин (37 лет) и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов (38 лет).

В рейтинге стран мира по эффективности работы правительства за 2019 год Казахстан поднялся на 7 строчек и занял 89-е место среди 209 стран мира. Лидерами этого рейтинга стали Сингапур, Швейцария и Дания.